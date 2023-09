Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 24 august 2023, in jurul orei 08.30, polițiștii din Cugir au fost sesizați de catre un barbat, de 57 de ani, cu privire la faptul ca, la o fabrica, s-a produs un posibil accident de munca. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, o femeie, de 27 de ani, din […] The…

- Stimati cetateni, In vederea implicarii cetațenilor in procesul de informare publica a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunostinta ca, S.C. SOUFFLET MALT ROMANIA S.R.L., a demarat etapa de elaborare a propunerilor pentru Planului Urbanistic Zonal pentru „AUTORIZARE AMPLASARE SISTEM…

- Articolul Primaria Buzau, anunț public privind elaborarea unui P.U.Z. pentru amplasarea unui sistem fotovoltaic se poate citi integral pe Stiri de Buzau . ANUNT PUBLIC Stimati cetateni, In vederea implicarii cetațenilor in procesul de informare publica a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunostinta…

- In atenția publicului calator Stimați calatori, va aducem la cunostința ca incepand cu data de 28 iulie 2023 se modifica programul de transport pe liniile 21 și 117, dupa cum urmeaza: Traseul 21 Gara CFR-Autogara facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Parc Marghiloman-Liceul CFR-Horticolei 1-Pod Vadu Pașii-Strada…

- Dan Stroe, primar Bradu: „Stimați bradeni, așa cum v-am informat, saptamana aceasta s-au desfasurat operațiuni de dezinsecție pentru combaterea țanțarilor și a capușelor la nivelul comunei. Au fost acoperite zonele Targul Saptamanal (luni 24.07) și Geamana (marți 25.07). Din cauza avertizarilor meteorologice…

- ⛔Restricții de trafic ????Maine, 15 iulie 2023, in intervalul orar 06.00-18.00, traficul rutier va fi restricționat in zona intersecției dintre strada Calea Victoriei și strada Fabricii. Aceasta masura a fost

- ????Stimați calatori, Maine 15.07.2023, se suspenda pe direcția Micro III – Turda Noua stațiile Penny și Evidența Populației (str. Ștefan cel Mare), calatorii sunt rugați sa foloseasca stațiile Micro2 și

- Stimati cetateni, In vederea implicarii cetațenilor in procesul de informare publica a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunostinta ca CNAIR – DRDP BUZAU cu sediul in Mun. Buzau, str. Independenței, nr. 63, jud. Buzau a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru…