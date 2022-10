Stiri pe aceeasi tema

- Dupa toate problemele avute cu cimitirele timișorene, municipalitatea vrea sa se prezinte așa cum trebuie in fața cetațenilor in data de 1 noiembrie. In incinta cimitirelor se face curațenie generala. Primaria Timișoara are in patrimoniu 6 cimitire: Calea Lipovei, Stuparilor, Rusu Șirianu, Calea Șagului,…

- Vicepreședintele ANRE, Zoltan Nagy, a declarat marți la TVR Info ca in acest an instituția a primit peste 32.000 de reclamații privind furnizarea de energie electrica și gaze naturale și, in urma controalelor, au fost date in total amenzi de peste 4,7 milioane de lei furnizorilor, pentru nereguli,…

- Continua lucrarile de modernizare a coridorului de est din zona Micro. In prezent sunt in curs de reabilitare trotuarele de pe strada Calea Victoriei. Strada este cuprinsa in Planul de Mobilitate Urbana Durabila și va fi transformata alaturi de strazile: Piața Romana și Ștefan cel Mare. Astfel, aceste…

- Un turdean a sesizat modul in care cei de la Domeniul Public Turda SA se fac de rușine cu trasarea marcajelor pe strada Gheorghe Barițiu. Situația este una penibila pentru o companie care activeaza in domeniul construcțiilor de drumuri. Pozele au generat reacții dintre cele mai diverse: „Marcaje a la…

- Zeci de saci de gunoaie, semințe, PET-uri și alte deșeuri au fost adunate de beneficiarii ajutorului social dar și de angajați de la Domeniul Public Turda de pe raza orașului. Au fost ecologizate parcuri, spații verzi, stații de autobuz, chioșcuri, etc. dar indiferent de cate campanii de acest fel organizeaza…

- Va invitam sa fiți parte din cea mai mare acțiune de curațenie din intreaga lume. Primaria Municipiului Turda in parteneriat cu asociația “Let’s Do It, Romania!” Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor organizeaza campania de ecologizare Let’s Do It, Turda! Voluntari din instituții de invațamant, agenți…

- Directorul societații Domeniul Public Turda SA, Gheorghe Balahura, a transmis un drept la replica in urma unui articol publicat de TurdaNews, in care susține ca nu din cauza preluarii activitații de la API Turda SRL s-au diminuat veniturile angajaților de la societatea pe care o conduce, ci din pricina…

- Oltean Cornel, cunoscut și sub porecla de ”Cornelaș”, este unul dintre cei 7 administratori care fac parte din Consiliul de Administrație al societații cu capital de stat Domeniul Public Turda SA (acționar unic: Municipiul Turda). In momentul in care s-a pus in discuție selectarea sa, pe criterii de…