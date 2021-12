Stiri pe aceeasi tema

- Fundatia Siguranta Auto Copii Romania a castigat doua mari premii din partea Comisiei Europene. Suntem onorati de faptul ca o insitutie de asemenea prestigiu a recunoscut si incununat eforturile pe care Echipa Siguranta Auto Copii Romania le face in tara pentru a avea cat mai multi copilasi transportati…

- Asociatia Elevilor din Constanta a castigat procesul impotriva Consiliului Judetean Constanta. Hotararea ce bloca transportul gratuit al elevilor ramane suspendata prin hotarare definitiva a instantei.Luni, 6 decembrie, Curtea de Apel Constanta s a pronuntat cu privire la recursurile din dosarul dintre…

- Un transportator a obtinut in instanta anularea unei decizii a ANAF de impozitare retroactiva a diurnelor acordate soferilor plecati in curse internationale, scrie Bihorjust.ro, precizand ca Fiscul solicitase plata a peste 5,8 milioane de lei.

- Meghan Markle, ducesa de Sussex, a castigat joi lupta juridica impotriva unui tabloid britanic, dupa ce instanta a respins recursul formulat de publicatie impotriva unei sentinte anterioare care stabilea incalcarea vietii private a ducesei in urma publicarii unor fragmente dintr-o scrisoare trimisa…

- Procesul de digitalizare a Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a avut ca efect realizarea de economii considerabile si in anul curent la costurile cu hartia si cu tiparirea documentelor, conform unui comunicat remis luni de institutie. Dupa ce in anul 2019 AFIR a avut costuri…

- „Postarea mea nu are scopul de a ataca pe nimeni. Relateaza un fapt absurd in 2021. O femeie de 94 de ani agațata de niște cabluri deasupra Mureșului, care in zona aceea are o adancime considerabili, nu mi se pare un lucru de neluat in seama, cu atat mai mult cu cat gestul se datoreaza unei nevoi firești,…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu susțin o conferința de presa comuna la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti. Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost primita, luni, la Palatul Cotroceni, de presedintele…

- Irineu Darau, unul dintre cei trei candidați la președinția USR-PLUS, aduce acuzații de frauda dupa terminarea votului pentru primul tur și spune ca il va contesta prin toate mijloacele. Procesul democratic intern ”a fost atacat cu crosa de golf”, susține