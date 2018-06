Stiri pe aceeasi tema

- Fantana din Piața Balcescu revine in discuții, la Timișoara! In 2013, chiar la inaugurarea intersecției, dupa lucrarile de reorganizare, primarul Nicolae Robu anunța ca acolo va fi mutata Coloana Fidelitații din Cimitirul Eroilor, iar in jurul ei vor fi amenajate inele cu apa. Trei ani mai…

- Cinci fantani cu jocuri de apa și lumini, una cu un bazin cu un diametru de 40 metri, vor aparea in cinci sensuri giratorii din Timișoara. Primaria vrea sa cumpere „servicii de proiectare (SF)” pentru acestea și este dispusa sa plateasca aproape 9.000 de euro. Una dintre fantani va fi in Piața Balcescu.

- La final de curațenie de primavara, in urma unei situații fara precedent creata in oraș, in care pe strazi troneaza de zile bune gramezi de gunoaie, oamenii legii și-au amintit ca exista un Regulament al Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timișoara și indicatori de performanța ai…

- GoPro obisnuieste sa lanseze noi camere de actiune in toamna, insa au inceput sa apara zvonuri despre un nou model intitulat simplu „GoPro HERO”, care ar putea fi dezvaluit si lansat in magazine foarte curand. Nu avem foarte multe informatii despre noua camera in afara unor fotografii si a unei pagini…

- • Vor fi organizate caravane in localitatile de campie ale judetului In acest an, premergator celui in care Romania va exercita, incepand cu 1 ianuarie, pentru sase luni, presedintia Consiliului Uniunii Europene, Centrului Europe Direct Buzau si-a propus sa realizeze foarte multe activitati din aceasta…

- Inspectoratul de Stat in Construcții Timiș a amendat Primaria Timișoara pentru poarta de pe Calea Aradului. Motivul a fost acela ca municipalitatea nu a respectat decizia inspectorilor ISC ca sa fie expertizata construcția existenta in vederea stabilirii categoriei de importanța a construcției, acesta…

- Liviu Varciu este cel mai fericit tatic! Artistul si-a botezat fetita, alaturi de iubita lui. Cantaretul si a vorbit despre emoțiile pe care le-a simțit in aceasta zi speciala, dar si despre casatorie.

- NASA pregateste planurile unei statii ce urmeaza sa fie amplasata pe orbita Lunii, similara Statiei Spatiale Internationale (ISS) si care va fi transformata intr-un nou avanpost al umanitatii in spatiu. Denumirea aleasa pentru aceasta statie este Lunar Orbital Platform-Gateway, conform SPACE.com. Conform…