- Dupa mai bine de un an de procese, mai multi angajati ai Primariei Timisoara au castigat in instanta dreptul de a fi repusi in functiile pe care si le-au pierdut, odata cu schimbarea organigramei de catre actuala administratie condusa de Dominic Fritz. Decizia este definitiva, scrie News.ro.…

Proprietarii de centrale de apartament vor primi o adevarata lovitura. Anunțul a fost facut de ministrul UDMR al Mediului, Tanczos Barna, noteaza Bugetul.ro.

Asociatia Oraselor din Romania atrage atentia ca bugetul pe 2023, aflat in dezbaterea Parlamentului, blocheaza proiectele pe fonduri europene.

Polițiștii de frontiera ucraineni au reținut doi locuitori din Odesa, care intentionau sa inoate pana in Romania și sa treaca ilegal granița, a anuntat serviciul de presa al Directiei Regionale de Vest a Serviciului de Frontiera de Stat al Ucrainei, noteaza Gazeta, potrivit RADOR.

Jurnaliștii din Romania s-au deplasat la Bruxelles pentru a acoperi Consiliul JAI, in care s-a votat cererea de aderare a Romaniei la spațiul Schengen.

Tinerii liberali din Timisoara le-au dus primarului Dominic Fritz si viceprimarului Ruben Latcau nuiele de Mos Nicolae. Acestea au fost asezate, in ghete, chiar la intrarea principala in sediul Primariei.

Dogan Media International continua seria investițiilor in industria media din Romania prin preluarea postului Bucuresti TV.

Spitalul municipal din Targu Secuiesc a fost dotat cu aparatura in valoare de aproape 2 milioane de lei, au informat, luni, autoritatile locale.