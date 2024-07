Primăria Timișoara vrea 50 de milioane de euro pentru schimbarea a 13 kilometri de ţevi de termoficare Primaria Timișoara pregatește documentația in vederea obținerii unei finanțari record, de 50 de milioane de euro pentru retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare. Sunt vizate mai multe tronsoane din rețeaua primara, unde țevile sunt ruginite pentru ca nu au fost schimbate niciodata. Acestea insumeaza aproximativ 13 km. Mai mult, țevile de mare dimensiune care inca sunt ... The post Primaria Timișoara vrea 50 de milioane de euro pentru schimbarea a 13 kilometri de tevi de termoficare appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

