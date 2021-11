Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Grupul de Acțiune Locala Colinele Recaș, impreuna cu partenerii sai, respectiv comuna Giarmata, Asociația Renașterea Familiei, Think Development and Consultancy SRL și DZN Security Services SRL implementeaza un proiect cofinanțat din fonduri europene pentru a reduce numarul persoanelor aflate…

- Cei peste 100 de tineri beneficiari ai terenurilor puse la dispoziție gratuit de Primaria Municipiului Timișoara, in baza legii 15/2003, vor intra in posesia acestora in acest an. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a semnat referatul proiectului de hotarare privind aprobarea tabelului nominal final,…

- Municipalitatea a anunțat ca proprietarii de cladiri monument istoric sau aflate intr-un sit istoric din Timișoara beneficiaza, incepand de azi, de asistența. Aceasta se acorda in cadrul Programului de sprijin financiar pentru creșterea calitații arhitectural-ambientale a cladirilor din zonele prioritare…

- Municipalitatea este buna de plata. O echipa de comisari din cadrul Garzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Timiș, a efectuat, intre 20 și 23 septembrie, un control tematic. A fost verificata respectarea legislației de mediu din domeniul spațiilor verzi pe raza orașului Timișoara. „Cu aceasta…

- Consilierul local Roxana Iliescu de la Pro Romania a facut o interpelare, marți, in ședința consiliului local, referitoare la proiectarea pentru amenajarea completa (strazi, trotuare, piste de biciclete, spații verzi, iluminat etc.) a strazilor Horia Hulubei, Ștefan Procopiu, Tristan Tzara, Eugen Coseriu…

- Municipalitatea lucreaza la un proiect care le va ușura viața contribuabililor. Este vorba despre Ghișeul virtual – Ghișeu unic pentru toate serviciile Primariei, identitatea unica digitala a cetațeanului in relație cu Primaria Timișoara. „Ghișeul virtual unic pentru toate serviciile primariei va revoluționa…

- Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara lanseaza Apelul 5/2021 privind finanțarea nerambursabila de la bugetul local a proiectelor de și pentru tineret, pentru care are alocat un buget de 1.000.000 de lei. Scopul este de a dezvolta un mediu social care sa permita valorificarea potențialului tinerilor…