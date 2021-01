Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul dintre Lucian Varșandan și Primaria Timișoara a fost oprit de Dominic Fritz. Municipalitatea reia chiar de luna aceasta procedura de evaluare a proiectului de management, oprita inca de acum trei ani. Fostul director caștigase deja acest drept in instanța.

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) anunta ca exista indicii si suspiciuni cu privire la practici incorecte ale angajatilor si ca a demarat un amplu proces de evaluare a intregii activitati a autoritatii, urmand sa dispuna „masuri drastice de intrare in legalitate si de penalizare” pentru cei…

- Dominic Fritz are o veste buna inainte de Craciun, pentru 75 copii și parinții lor: primaria redeschide patru creșe ce au fost inchise in toamna. Este vorba despre Creșa Sanziana de pe str. V. Lupu, Creșa Fat Frumos de pe str. Mureș, Creșa Sanziana de pe str. N. Leonard și Creșa Cosanzeana de pe str.…

- Dominic Fritz continua sa dea exemple de lucruri care considera ca trebuie schimbate in modul in care funcționeaza Primaria Timișoara. Astfel, edilul-șef a precizat astazi ca, in ceea ce privește situația cheltuielilor de judecata, in 2020 Primaria Timișoara a platit deja in jur de 14.300.000 de lei…

- Tribunalul Timiș a decis ca Primaria Timișoara trebuie sa continue procedura de analiza in cazul candidaturii lui Lucian Varșandan pentru funcția de manager al Teatrului German, procedura intrerupta acum mai bine de trei ani. Diferendul dintre primaria Timișoara și Lucian Varșandan, managerul teatrului…

- Un numar de 24 de proiecte pentru dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale, in valoare de 1,16 miliarde lei, au fost depuse si se afla in proces de evaluare pentru finantare in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM), a anuntat luni seara Ministerul Fondurilor…

- Dominic Fritz a anuntat miercuri ca a fost validat ca primar al orasului Timisoara. El a purtat o discutie cu prefectul judetului Timis si a aflat ca ceremonia de investire este programata vineri, la ora 10.00. Procedura are loc dupa ce Tribunalul Timis a respins trei apeluri impotriva hotararii de…

