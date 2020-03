Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul, Administratia Prezidentiala si Guvernul, precum si alte institutii publice ar putea fi obligate sa contribuie la dezvoltarea infrastructurii de statii de reincarcare a vehiculelor electrice, potrivit unei propuneri legislative care vizeaza completarea Ordonantei de Urgenta nr.195/2002…

- Enel X, divizia de servicii energetice avansate a Grupului Enel, a anuntat miercuri ca a contribuit la obtinerea unei finantari complete pentru proiectul AMBRA-Electrify Europe (AMBRA-E), care prevede o investitie de 70,75 milioane euro in construirea a peste 3.000 de statii de incarcare a vehiculelor…

- Fostul ministru al Mediului, Grațiela Gavrilescu, a remarcat cu satisfacție decizia Comisiei Europene de a aproba solicitarea autoritaților romane privind schema de ajutor de stat de 53 milioane euro pentru stații de reincarcare a autovehiculelor hibride și electrice. Ea susține in cadrul…

- Comisia Europeana (CE) a a anuntat, luni, ca masura planificata de Romania pentru a sustine crearea unei retele de statii de reincarcare a vehiculelor electrice respecta normele UE privind ajutoarele de stat si a aprobat o schema de 53 milioane euro. Masura va contribui la reducerea emisiilor…

- CE a aprobat o schema de sprijin prin care Romania va acorda 53 mil. euro pentru statii de reincarcare pentru mașinile electrice Comisia Europeana a aprobat o schema de sprijin public prin care Romania va acorda 53 de milioane de euro pentru statii de reincarcare a vehiculelor cu emisii scazute, informeaza…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de sprijin public prin care Romania va primi 53 de milioane de euro pentru statii de reincarcare a vehiculelor cu emisii scazute, informeaza un comunicat al...

- Rețeaua europeana Ionity a depașit pragul de 200 de stații de incarcare, iar cele mai multe sunt in țari precum Germania, Norvegia și Danemarca. Dezvoltat de BMW, Daimler, Ford și Volkswagen, proiectul Ionity are stații de incarcare in special pe autostrazi, iar pana acum a avut o politica tarifara…

