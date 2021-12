Primăria Timișoara, reacție cu întârziere la decizia Curții de Apel privind amenda luată de Colterm. Fosta administrație. „pomenită” din nou Municipalitatea a reacționat o zi mai tarziu la vestea ca magistrații de la Curtea de Apel Timișoara au respins acțiunea depusa de Colterm SA prin care contesta amenda primita de la Administrația Fondului pentru Mediu de 106.893.467 lei pentru ca nu a cumparat pana la 30 aprilie 2021 toate certificatele pentru gazele de sera pentru […] Articolul Primaria Timișoara, reacție cu intarziere la decizia Curții de Apel privind amenda luata de Colterm. Fosta administrație. „pomenita” din nou a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

- ”Respinge actiunea in justitie formulata de reclamanta Compania Locala de Termoficare “Colterm” S.A. (…) in contradictoriu cu parata Administratia Fondului pentru Mediu, actiune avand ca obiect: – anularea Deciziei nr. 35, emisa de Administratia Fondului pentru Mediu in solutionarea plangerii prealabile…

- Curtea de Apel Timisoara a respins actiunea formulata de Colterm impotriva Administratiei Fondului pentru Mediu vizand amenda de 21 milioane de euro pentru certificatele verzi. Colterm are drept de recurs in termen de 15 zile. In luna mai a acestui an, Administratia Fondului pentru Mediu a amendat societatea…

- Curtea de Apel Timișoara a respins acțiunea depusa de Colterm SA prin care contesta amenda primita de la Autoritatea Fondului de Mediu de 106.893.467 lei pentru ca nu a cumparat pana la 30 aprilie certificatele pentru gazele de sera. Va reamintim ca amenda a fost primita dupa ce administrația condusa…

