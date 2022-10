Primăria Timișoara pregătește achiziționarea de noi vehicule pentru transportul în comun. Ce sumă va fi cerută prin PNRR Consilierii locali timișoreni au votat astazi doua proiecte care vizeaza imbunatațirea condițiilor oferite de transportul in comun. Cel mai mare dintre acestea prevede achiziționarea de noi vehicule pentru flota de transport, respectiv 30 de autobuze electrice, 17 tramvaie și 8 troleibuze cu motor electric. Suma solicitata de Timișoara este de circa 308,5 milioane de lei. […] Articolul Primaria Timișoara pregatește achiziționarea de noi vehicule pentru transportul in comun. Ce suma va fi ceruta prin PNRR a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

