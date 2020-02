Primăria Timișoara plătește în avans aproape 10 milioane de euro pentru furnizarea gazului către „gaura neagră” Colterm Primaria Timișoara a fost nevoita sa ia o decizie importanta cu privire la furnizarea gazelor naturale catre Colterm. Astfel, astazi, in plenul Consiliului Local Timișoara, a fost votat un proiect de hotarare prin care municipalitatea se obliga sa plateasca aproape zece milioane de euro drept avans catre E.on. Concret, este vorba de un proiect referitor […] Articolul Primaria Timișoara platește in avans aproape 10 milioane de euro pentru furnizarea gazului catre „gaura neagra” Colterm a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul USR la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, a declarat, joi seara, pentru Mediafax, ca Gabriela Firea a ajuns sa puna gaj la ANAF cladirile și o parte din autobuzele Societații de Transport București (STB), Primaria Capitalei fiind in incapacitate de plata.”Gabriela Firea, care este un comunicator…

- Calea Bogdaneștilor, care are o lungime de doi kilometri, urmeaza sa fie modernizata in cadrul unui proiect european, astfel ca la finalul lucrarilor, va deveni unul dintre cele mai frumoase bulevarde din Timișoara. Astazi, Primaria Timișoara a reușit sa lanseze licitația publica privind proiectarea…

- CNN a fost de acord sa plateasca 76 de milioane de dolari pentru a incheia un caz de rambursare in care sunt implicati tehnicieni dintr-un sindicat subcontractati de reteaua de televiziune, scrie Variety, potrivit news.ro.Aceasta este cea mai mare „remediere monetara” in 85 de ani de existenta…

- Prima imagine a unei gauri negre. Imaginea nu este o fotografie, ci a fost creata cu ajutorul a multiple telescoape in cadrul proiectului EHT Intr-un adevarat tur de forța, astronomii au combinat masuratori efectuate cu zeci de radiotelescoape operate de opt observatoare din toata lumea pentru a genera…

- Ca sa convinga ANAF sa ii reesaloneze datoria de 231 de milioane de lei (adica circa 48 de milioane de euro), STB garanteaza cu sediul, cu aproape 1.000 de autobuze, 65 de troleibuze si 10 tramvaie. La solicitarea Ziare.com, STB a anuntat ca - in conditiile in care a acumulat datorii de 231…

- O gaura neagra atat de mare incat n-ar fi trebuit sa existe in Calea Lactee a fost detectata de cercetatori in cealalta parte a galaxiei noastre, iar descoperirea pune sub semnul intrebarii teoriile existente despre evoluția stelelor, informeaza cnet.com, potrivit Mediafax.In general, s-a…

- Deputatul USR Arad, Sergiu Vlad, atrage atenția asupra banilor care se tot aloca pentru subvenționarea CET, susținand ca in fapt CET este „o gaura” și are „un management prost”. „In acest an, peste 13 milioane de euro au fost deja alocați din bugetul local, pentru subvenționarea și acoperirea pierderilor…

- Locuitorii orașului Cugir vor beneficia de iluminat public eficient, printr-un proiect finanțat prin programul Regio. Primaria a semnat un contract de peste 16,4 milioane lei cu ADR Centru, ce vizeaza modernizarea a 28,3 km de rețea de iluminat stradala. Prin acest proiect, ce ar urma sa fie finalizat…