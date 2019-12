Primăria Timișoara, planuri pentru o parcare supraetajată în zona Badea Cârțan Primaria Timișoara a facut, astazi, un prim pas cu scopul de a realiza o parcare supraetajata aproape de centrul orașului. Astfel, in ședința ordinara a Consiliului Local Timișoara, a fost votat un proiect de hotarare cu privire la aprobarea obiectivului de investiții „Amenajare parcare P+4E+Etaj retras”. Parcarea supraetajata ar urma sa fie realizata in zona […] Articolul Primaria Timișoara, planuri pentru o parcare supraetajata in zona Badea Carțan a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

