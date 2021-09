Primăria Timișoara organizează un nou târg de adopții. Poți lua acasă un cățel sterilizat Primul targ de adopții a avut loc in data de 21 august in zona Flora și din cei 15 caini maidanezi deparazitați, vaccinați, sterliizați, microcipați și foarte sociabili, zece și-au gasit stapani. Cel de-al doilea targ din cadrul campaniei de promovare a adoptiilor din adapostul public pentru caini, derulat sub sloganul „Si mie imi sta […] Articolul Primaria Timișoara organizeaza un nou targ de adopții. Poți lua acasa un cațel sterilizat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 21 august, in zona Flora, intre orele 10 și 14, timișorenii sunt invitați sa se implice in soluționarea problemei cainilor fara stapan. Primaria Timișoara lanseaza campania de adopție a cainilor fara stapan, aflați in adapostul public. In cadrul campaniei, vor fi organizate cinci targuri de…

- In data de 29 iulie 2021, Asociația pentru Mobilitate Sociala și Educație Democratica (AMoS ED) organizeaza o intalnire intre ONG-urile din zona Turda, in cadrul localului Cafeneaua de Acasa,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Imagini cutremuratoare au circulat in dupa amiaza zilei de marți, in mediul online, care fac referire la atrocitați comise de doi tineri din Comuna Costești, impotriva a doi caini. In urma informațiilor aparute in spațiul public, polițiștii din cadru Poliției Orașului Costești și polițiștii Biroului…

- Polițiștii aradeni de la Poliția Animalelor au salvat zeci de caini și 9 pisici dintr-un adevarat ghetou in care erau ținuți. Animalele se aflau intr-o curte din municipiul Arad. „In seara zilei de 25 iunie a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au fost sesizați in mod direct despre faptul…

- Intr-o modernitate din ce in ce mai dezumanizata, care tinde sa atace mereu spre in afara, agresiv, in care arta nu mai e folosita ca sa ne privim pe noi inșine, sa ne ajute sa devenim mai buni, artistul plastic Boglar Balazs, membra a Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Buzau, ii invita pe buzoieni…

- E scandal imens la Survivor, acolo unde Razboinicii și Faimoșii s-au luptat pentru primul joc de imunitate din aceasta saptamana. Echipa roșie a caștigat, insa certurile și reproșurile inca nu au luat sfarșit. Amenințari fara precedent: ‘Iți dau un pumn și plecam amandoi acasa’ Concurenții au fost nevoiți…

- Chindia ar putea juca acasa in sezonul urmator, la Targoviste, dupa doi ani in care a fost fortata sa evolueze numai in deplasare. Digi Sport a vizitat arena „Eugen Popescu” inaintea ultimei etape din play-out.Lucrarile de modernizare la stadionul din Targoviste au pornit in iunie 2019, iar autoritatile…