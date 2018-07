Primaria Timisoara, obligata sa reia licitatia pentru dezinsectie

Primaria Timișoara a pus la bataie aproape 10 milioane de euro pentru urmatorii patru ani pentru serviciul de dezinsecție, dezinfecție și deratizare. Cei 46,02 milioane de lei cu TVA le-au facut cu ochii mai multor firme, iar licitația a fost contestata de o societate care nu are sediu in Timișoara. Mai bine de o luna s-a așteptat dupa decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, care a venit in cele din urma și obliga primaria sa reia procedura.

„Admite, in parte, contestația depusa (…) in contradictoriu cu Municipiul Timișoara. Obliga autoritatea contractanta la remedierea…