Primăria Timișoara mai are de înlocuit un kilometru de conducte de termoficare până la finalul lunii septembrie Viceprimarul Timișoarei Ruben Lațcau anunța ca Primaria Timișoara a demarat lucrarile la ultimul kilometru din cei 29 de țevi de termoficare planificați a fi inlocuiți. Evident ca lucrarile nu sunt facute de primarie, ci de firma care a caștigat licitația de execuție, dar important este ca acel kilometru trebuie facut pana in luna septembrie. Conform ... The post Primaria Timișoara mai are de inlocuit un kilometru de conducte de termoficare pana la finalul lunii septembrie appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

