Ca dovada ca nu te poți opune evoluției, și Primaria Timișoara accepta ideea ce a fost permanent ocolita in ultimii ani, fie ca era vorba de administrația Robu sau, in anul precedent, de cea condusa de Dominic Fritz. Municipalitatea se pregatește sa accepte bugetarea participativa, cel puțin o forma a acesteia, una in care sunt ...