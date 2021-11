Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect care vizeaza inființarea Agenției de Achiziții Publice Timișoara, care ar permite realizarea unor economii anuale de 20 de milioane de lei, este lansat in consultare publica, anunța primarul Dominic Fritz. Potrivit primarului, noua agenție va centraliza achizițiile pentru Primarie și inca…

- Costul pe metru patrat de trotuare și strazi a scazut in primul an ”full” al administrației Fritz cu zece la suta, anunța viceprimarul Ruben Lațcau. De asemenea, mai in primele noua luni ale acestui an au fost reparați 112.000 metri patrați de strazi și 38.000 metri patrați de trotuare. Aproape 24 de…

- Controlul facut de CJAS la Primaria Timișoara s-a lasat cu șase avertismente scrise și o amenda contravenționala. A fost cerut de Dominic Fritz la sfarșitul lunii august, cand edilul anunța ca „numarul de concedii medicale ale funcționarilor a crescut cu aproape 50% intr-un an”. Erau 750 de concedii…

- Supbprefectul judetului Timis, Ovidiu Draganescu, care are si atributii de prefect, a scris pe pagina sa de Facebook, un sfat pentru primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, caruia i-a transmis ca ar reduce toate cheltuielile la primarie si ar reduce numarul salariatilor „care taie frunze la…

- E criza mare de bani la Primaria Timișoara, astfel ca administrația condusa de Dominic Fritz va majora mai multe taxe și impozite de anul viitor. Consiliul Local Timișoara, convocat marți intr-o ședința care a durat nu mai puțin de șase ore, și-a dat acordul, insa nu fara dezbateri aprinse. „Nu exista…

- Municipiul Timisoara ar putea ramane, de luni, fara apa calda si caldura, dupa ce E.On a anuntat compania de termoficare din Timisoara, Colterm, ca va sista furnizarea de gaze naturale din cauza datoriilor pe care Colterm le are la E.ON. ”Primaria Timisoara depune eforturi uriase pentru continuarea…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, solicita autoritaților centrale sa ia masuri pentru a sprijini administrațiile locale cu plata facturilor la incalzire dupa ce prețurile la gaze au crescut foarte mult, iar primariile ajung la limita maxima a subvenției care poate fi acordata de autoritatea locala…

- COVID-19 ar putea falimenta sistemul de sanatate romanesc: Care este costul IMENS al unei zile de spitalizare COVID-19 ar putea falimenta sistemul de sanatate romanesc: Care este costul IMENS al unei zile de spitalizare In ciuda faptului ca romanii care au ajuns la spital in urma infectarii cu COVID-19…