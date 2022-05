Primăria Timișoara dorește rezolvarea problemei proprietății terenurilor din zona Kuncz Probabil ca puțini timișoreni cunosc de unde vine denumirea cartierului Kuncz, iar, din pacate, istoria sa vine la pachet cu o serie de probleme administrative in urma carora mai mulți cetațeni nu iși pot face acte de identitate. Primaria Timișoara face acum pași pentru rezolvarea acestor probleme, anunța viceprimarul Cosmin Tabara. In secolul al XIX-lea, ... The post Primaria Timișoara dorește rezolvarea problemei proprietații terenurilor din zona Kuncz appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara se pregatește de reabilitarea pasajului din Freidorf, care face legatura cu parcul industrial din zona, dar și cu drumul județean spre Utvin și Sanmihaiu Roman. Conform proiectului analizat, vor fi realizate și piste de biciclete, urmand sa se decida daca va fi menținuta și linia…

- Primaria Timișoara ofera 11,5 milioane de lei prin intermediul Centrului de Proiecte pentru proiectele incluse in programul TM 2023. Solicitanții interesați pot depune proiectele. Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara lanseaza apelul de finanțare nerambursabila din bugetul local al Municipiului…

- Descinderea procurorilor DNA la Primaria Timișoara starnește ingrijorarea liberalilor. Liderii PNL vorbesc chiar despre un atac la siguranța cetațeanului, ca urmare a intenției de falimentare a Colterm. In discuțiile cu jurnaliștii locali, liderul PNL Timiș, Alin Nica, spune ca nu știe amanunte despre…

- In cursul zilei de vineri, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au intrat in biroul viceprimarului Timișoarei, Ruben Lațcau. Fara a oferi detalii, DNA spune doar ca este vorba de cercetarea unor acuzații de corupție. „Procurorii din cadrul Direcției…

- Un numar de 13 strazi din zona Kuncz din Timișoara vor fi reabilitate in urma unor lucrari complexe, in valoare de zeci de milioane de lei. Se vor realiza piste de biciclete, spații verzi, trotuare. Aceasta este dorința municipalitații, studiul de fezabilitate fiind votat de consilierii locali in cadrul…

- PNL Timis nu are in acest moment un candidat oficial la Primaria Timisoara, dar principal favorit pare a fi viceprimarul Cosmin Tabara. Dincolo de functia administrativa, Tabara a fost impus, dupa niste alegeri cu cantec, si presedinte al PNL Timisoara. Asadar, doua argumente pentru candidatura. La…

- Primaria Timișoara a anunțat, in sfarșit, prin vocea viceprimarului Cosmin Tabara, de cate adaposturi de protecție civila dispune orașul. Sunt 92, spune acesta, dar mare parte sunt intr-o stare proasta, acum fiecare va fi luat la verificat și in funcție de situație vor fi reparate. Doar apariția unui…

- Patru din șase candidați care s-au inscris la primul concurs din istorie pentru desemnarea șefului Poliției Locale Timișoara continua competiția, a anunțat Primaria Timișoara. Primarul Dominic Fritz afirma ca va fi un concurs cat se poate de serios, declaratia venind la o saptamana dupa ce viceprimarul…