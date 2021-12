Primăria Timișoara cumpără o centrală de telefonie modernă. Cât costă investiția Potrivit reprezentanților municipalitații, scopul achiziției este de a imbunatați comunicarea dintre administrație și cetațean, de a introduce un sistem ușor de urmarit, digitalizat și cu un nivel ridicat de control al calitații. In plus, cetațenii care nu au deprinderi digitale vor putea sa interacționeze cu serviciile primariei. Noua centrala va putea prelua un numar nelimitat […] Articolul Primaria Timișoara cumpara o centrala de telefonie moderna. Cat costa investiția a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

