Primăria Timișoara caută recenzori. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească și cu cât sunt plătiți Recensamantul populației și locuințelor din Romania va avea loc in curand, cei interesați avand posibilitatea sa devina recenzori. O noua numaratoare a cetațenilor romani urmeaza sa aiba loc in perioada martie – iulie 2022. Cetatenii romani isi vor putea completa online formularele de recenzare, urmand ca aceia care nu au facut acest lucru sa fie […] Articolul Primaria Timișoara cauta recenzori. Condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca și cu cat sunt platiți a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

