- Mai multe strazi și bulevarde din Timișoara vor beneficia, in perioada urmatoare, de mai multe reparații ale carosabilului și trotuarelor. Primaria Municipiului Timișoara, prin Societatea de Drumuri Municipale, va efectua, pe timpul verii, astfel de operațiuni. Programul de reparații a demarat deja…

- Șase strazi importante din municipiul Cluj-Napoca vor fi afectate in aceasta vara de lucrarile care se vor desfașura pentru reabilitarea conductelor de transport a apei, insumand o lungime de 7,5 kilometri.

- Complexul de Tratament și Agrement Baile Sarate Ocna Mureș continua și dupa mai bine de un an de zile de la deschidere sa fie luat cu asalt de turiștii dornici de relaxare și racorire mai ales ca in aceasta perioada valul de canicula continua de aproximativ doua saptamani. In plus, a inceput vacanța…

- Societatea de Transport Public Timișoara anunța ca va suplimenta programul de circulație al liniei de autobuz 46, dar și pe liniile de tramvai 1 și 2, pe perioada de desfașurare a Flight Festival. Evenimentul are loc in perioada 21 – 24 iunie, la Muzeul Satului Banațean. In aceasta perioada, in intervalul…

- Societatea de Transport Public S.A. Alba Iulia iși adapteaza programul de transport cu prilejul Sarbatorii de Paști si a zilei de 1 Mai. In aceasta perioada vor fi acoperite toate traseele, iar programul de circulație al Societații de Transport Public S.A. Alba Iulia, pentru perioada 01.05-06.05.2024,…

- Primaria Timișoara a anunțat ca da startul unei campanii de salubrizare stradala, ce va consta in operațiuni de maturat mecanizat și spalare a carosabilului, pentru indepartarea stratului de praf și nisip acumulat la rigolele de la marginea șoselei. „Operațiunile de maturat mecanic și spalare a carosabilului…