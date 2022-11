Primăria Timișoara anunță reluarea concursului pentru ocuparea funcției de manager al Filarmonicii „Banatul” Primaria Timișoara a anunțat ca a lansat concursul public de proiecte de management pentru conducerea Filarmonicii „Banatul”. „Cautam un profesionist desavarșit, care sa implementeze programul cultural pentru 2023 și sa puna instituția pe harta naționala și internaționala a filarmonicilor de prestigiu, in urmatorii 5 ani”, a transmis municipalitatea. „Avem o șansa unica sa transformam Filarmonica […] Articolul Primaria Timișoara anunța reluarea concursului pentru ocuparea funcției de manager al Filarmonicii „Banatul” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

