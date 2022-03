Stiri pe aceeasi tema

- Bulevardul si regulamentul. In martie 2021, Primaria Craiova lansa in consultare publica, in premiera, un regulament local care viza aspectul unei strazi. Era vorba de Calea Bucuresti . Regulamentul privind „stabilirea categoriilor de interventii in vederea reabilitarii fronturilor construite in zona…

- Echipele de interventie au anuntat vineri ca trupele ruse le impiedica sa stinga un incendiu declansat in urma unui bombardament asupra centralei de la Zaporijie, cea mai mare din Europa, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Fanii PSG au emis un comunicat in care deplang modul in care este condus in prezent clubul parizian. Collectif Ultras Paris (CUP), cel mai influent grup de suporteri al lui PSG, și-a exprimat nemulțumirea fața de conducerea clubului și de modul in care se fac transferurile la echipa. „De prea mult…

- ”In urma unui apel la numarul de urgenta 112 a fost sesizata prezenta unui dispozitiv artizanal improvizat la un centru comercial din sectorul 1”, a anuntat, vineri, SRI. Avertizarea vizeaza Baneasa Shopping City. Sursa citata a precizat ca la fata locului s-a deplasat echipa pirotehnica a Serviciului…

- Angajații Sistemului de Gospodarire a Apelor Maramureș, alaturi de cetațeni din cadrul Serviciului Voluntari pentru Situații de Urgența Remeți acționeaza in satul Teceu Mic pentru ca terenurile agricole, drumul național DN 19 Sighetu Marmației – Satu Mare și obiectivele socio-economice din zona sa nu…

- Primarul Timișoarei afirma, in ultima zi a anului, ca 2021 nu a fost deloc ușor. Dominic Fritz susține ca a dus o lupta zilnica pentru repornirea proiectelor care au fost blocate, aducerea administrației pe o baza buna și transparenta și pregatirea proiectelor pe termen lung pentru dezvoltarea Timișoarei.…

- Cei mai mulți dintre oameni intra intr-o rutina care nu le mai permite sa se gandeasca la visurile lor, cu atat mai puțin sa faca ceva concret. Evita sa faci același lucru și gandește-te constant la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Strategia fiscala a Guvernului: Se schimba modul de calcul al costurilor de producție și vor fi eliminate stimulentele fiscale Strategia fiscala a Guvernului Ciuca, publicata sambata noaptea, presupune o serie de masuri care vor influența mediul economic și contabilitatea firmelor. Printre acestea,…