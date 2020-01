Stiri pe aceeasi tema

- Indepartarea de pe orbita terestra a deseurilor spatiale necesita mai multe actiuni, a declarat miercuri directorul Agentiei Spatiale Europene (ESA), citat de DPA. Dezvoltarea asa-ziselor mega-constelatii de sateliti, alcatuite din sute sau chiar mii de astfel de dispozitive plasate pe orbita, a dus…

- In temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va... The post Anunt privind vanzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile – licitatie imobil și teren curți construcții in Recaș appeared first…

- Anunț important pentru șoferi facut de catre Primaria Timișoara. Reprezentanții instituției informeaza ca au somat, la inceputul acestei luni, toate centrele comerciale din Timișoara, cu scopul de a renunța la practica ilegala a blocarii roților mașinilor care sunt lasate pentru mai multe ore in parcari.…

- Guvernul japonez a anuntat luni ca intentioneaza sa inceapa in 2021 procesul de inlaturare a deseurilor de combustibil nuclear de la uzina distrusa Fukushima Daiichi, relateaza DPA. Eliminarea acestor deseuri radioactive este considerata cea mai mare provocare din activitatea de dezafectare…

1. Se solicita un Certificat de Urbanism de la Primarie. Certificatul de Urbanism este un act informativ prin care Primaria va comunica condițiile pe care trebuie sa le indepliniți pentru a obține...

- Starea finantelor este foarte proasta, nefiind indeplinit planul de incasari in materie de colectare, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa la Ministerul Finantelor, premierul Ludovic...

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construcții sufera o noua modificare dupa recenta schimbare din iunie anul acesta. Astfel, prin Legea nr. 193/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construcții, publicata in…

Administrația locala a amplasat containere pentru colectare selectiva a deșeurilor vegetale, a mobilierului și a deșeurilor rezultate din construcții, in 5 locații din oraș.