Primaria Municipiului Timisoara a fost amendata cu 2.500 de lei de comisarii Garzii de Mediu, care s-au autosesizat dupa ce mass-media a difuzat materiale si imagini cu zone insalubre de pe malurile Canalului Bega. "In urma aparitiei in mass-media a unui material difuzat pe un post de televiziune national, comisarii din cadrul Garzii Nationale de Mediu (GNM) - Comisariatul Judetean (CJ) Timis s-au autosesizat cu privire la depozitarea neconforma a deseurilor in zona statiilor de imbarcare pe vaporasele ce navigheaza pe Canalul Bega. In urma verificarilor efectuate in perioada 9 - 10 august, s-a…