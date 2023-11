Primăria Timișoara a lansat licitația pentru gestionarea câinilor fără stăpân Primaria Timișoara a lansat pe SEAP licitația pentru concesionarea serviciilor de gestionare a cainilor. Contractul se va intinde pe trei ani, avand o valoare estimata de 6,7 milioane de lei (aproximativ 1,35 milioane de euro), fara TVA. Pana cand procedura de atribuire va fi finalizata, de aceste servicii se va ocupa in continuare Danyflor. Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

Sursa articol si foto: tion.ro

