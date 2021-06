Primăria Timișoara a lansat concursul de proiecte de management pentru conducerea Filarmonicii „Banatul” Primaria Timișoara a anunțat astazi concursul de proiecte de management organizat pentru filarmonica „Banatul”, care se va desfașura in baza legislației in vigoare. Sunt enumerate condițiile de participare la concurs, actele pe care trebuie sa le conțina dosarul și este adus la cunoștința caietul de obiective pentru filarmonica, bibliografia, precum și termenele pentru fiecare etapa […] Articolul Primaria Timișoara a lansat concursul de proiecte de management pentru conducerea Filarmonicii „Banatul” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

