- Primarul Dominic Fritz a semnat comanda pentru livrarea urmatoarelor 20 de tramvaie Bozankaya, conform contractului, avand in vedere faptul ca omologarea și recepția primului tramvai s-a finalizat cu succes. In cadrul proiectului „Innoirea flotei de tramvaie” a fost achiziționat, in prima faza, un…

- Primaria Timisoara a anuntat ca a facut comanda pentru livrarea urmatoarelor 20 de tramvaie, conform contractului, avand in vedere faptul ca omologarea si receptia primului tramvai s-a finalizat cu succes. In primul lot de tramvaie, compania turceasca Bozankaya Otomotiv trebuie sa livreze sapte garnituri…

- V. Stoica Ministerul Apararii Naționale a finalizat in luna noiembrie recepția la terminarea lucrarilor in cadrul proiectului de restaurare, reabilitare și conservare a ,,Crucii comemorative a eroilor romani din Primul Razboi Mondial”, proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin…

- Campania de Black Friday desfașurata de evoMAG, in acest an, in intervalul 29 octombrie – 26 noiembrie, a generat comenzi totale de 5,9 milioane de euro, valoare similara celei inregistrate anul trecut. A crescut insa valoarea medie a comenzii, la peste 1.200 de lei. Anul acesta, a crescut și interesul…

- Vor fi achiziționate 196 de paturi mari și tot atatea noptiere de spital. Unitatea medicala a scos la licitație contractul de furnizare mobilier. Valoarea totala estimata este de 544.880 lei. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 27.10.2021, ora 15:00. Unitatea…

- Primaria Timișoara nu a aflat inca daca organigrama propusa de Dominic Fritz ramane suspendata sau nu. Termenul pentru procesul cu sindicatul și cei 33 de angajați a fost miercuri, 13 octombrie, dar a venit cu o amanare. Unul dintre judecatori s-a abținut, astfel ca instanța ar urma sa ia o decizie…

- Daca la Brașov amenajarea zonei la Iepure este blocata doar pentru ca exista orgoliile politicianiste alea unora, aflați vremelnic la putere, iata ca la Codlea a demarat oficial realizarea zonei recreaționale Maial. Este un proiect inceput pe vremea primarului Alexandru Popa , modificat in perioada…