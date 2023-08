O mica straduța, inchisa, aflata la doar cațiva pași de Bulevardul Republicii, va oferi cateva locuri de parcare nesperate pentru șoferii dornici sa iși lase automobilul in aceasta zona. Este un sector de domeniu public, care fusese ingradita de locatarii blocului de pe bulevard, fara autorizație. Cererea de suspendare, depusa de asociație, a fost respinsa ... The post Primaria Timișoara a descoperit cateva noi locuri de parcare in zona zero a Timișoarei appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .