- Incepand cu data de 30 ianuarie se distribuie pachetele cu produse alimentare finanțate de Uniunea Europeana in cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD). Operațiunea este organizata de Primaria Municipiului Timisoara, prin Directia de Asistenta Sociala. Se distribuie…

- REȘIȚA – Municipalitatea reșițeana distribuie cea de-a V-a tranșa a ajutoarelor alimentare in cadrul programului POAD. Distribuirea ajutoarelor se realizeaza la Direcția de Asistența Sociala Reșița, cu sediul in Piața Republicii, nr. 44, de luni pana vineri, intre orele 8.00 și 12.00! Intr-o prima etapa,…

- Primaria Municipiului Pitești, prin Direcția de Asistența Sociala, anunța ca, in data de 6 decembrie 2022, a inceput actiunea de distribuire a produselor alimentare, tranșa a V- a, in conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgența nr. 84/2020 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii…

- Primaria Municipiului Pitești, prin Direcția de Asistența Sociala, anunța ca, in data de 06 decembrie 2022, va incepe distribuția produselor alimentare persoanelor defavorizate. Citește și: Explozie din cauza unor scapari de gaze, la o locuința din Pitești. Barbat transportat la spital Potrivit art.…

- • Municipiului Ramnicu Valcea i-au fost repartizate doar 950 de pachete Incepand cu data de 14 decembrie, Primaria Municipiului Ramnicu Valcea va desfașura prin Direcția de Asistența Sociala (DAS) activitatea de distribuire a ajutoarelor POAD – produse alimentare la fostul Liceu Tehnologic Oltchim din…

- Incepe distribuirea ajutoarelor alimentare in cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) in Ramnicu Valcea, municipiului i-au fost repartizate doar 950 de pachete. Incepand cu data de 14 decembrie, Primaria Municipiului Ramnicu Valcea va desfașura prin Direcția de Asistența…

- Din 15 decembrie a.c., pana in 27 ianuarie 2023, se distribuie pachetele cu produse alimentare catre persoanele inscrise pe listele initiale in cadrul POAD 2022-2023. Locatia de ridicare e strada Lorena, nr. 35. Primaria Municipiului Timisoara, prin Directia de Asistenta Sociala, distribuie pe listele…

- Primaria Timișoara va distribui, de la jumatatea acestei luni, pachete cu ajutoare spre persoanele cu venituri reduse. Derularea proiectului se va face prin Direcția de Asistența Sociala, iar ridicarea pachetelor se va face pe strada Lorena. Incepand din 15.12.2022, se vor distribui pachetele cu produse…