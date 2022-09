Stiri pe aceeasi tema

- Timișorenii și turiștii care viziteaza capitala Banatului au la dispoziție de luni 16 noi stații de incarcare a autoturismelor electrice. Investiția a fost realizata de primarie cu bani de la Administrația Fondului de Mediu, sunt gata de luni de zile, dar nu au putut fi puse in funcțiune din diferite…

- Sase statii noi de incarcare a autoturismelor electrice vor fi date in folosinta, in Piatra-Neamt, incepand cu data de 2 septembrie, in cadrul unui proiect finantat de Administratia Fondului de Mediu. Cele 6 statii au o capacitate de reincarcare pentru 96 de autoturisme de capacitate medie, intr-un…

- Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, anunța ca a fost semnat contractul de furnizare a 10 stații de reincarcare și de execuție lucrari accesorii de montaj pentru obiectivul de investiții „Stații de incarcare pentru vehicule electrice in municipiul Pitești”. ”Proiectul este finanțat de Administrația…

- Un numar de 20 de statii de incarcare pentru masinile electrice vor fi instalate in judetul Valcea, potrivit presedintelui Consiliului Judetean, Constantin Radusecu.Acestea vor fi amplasate in apropierea obiectivelor turistice importante, dar și in zonele unde exista trafic intens. Investitia se ridica…

- Incepand de astazi, in Suceava au devenit funcționale inca șapte stații cu cate doua puncte de incarcare ultrarapide a autovehiculelor electrice. Viceprimarul Lucian Harșovschi a declarat ca investiția a costat peste 920.000 de lei, din care 10% a reprezentat contribuția municipalitații. Restul finanțarii…

- Primele stații de incarcare pentru automobile electrice au fost montate in municipiul Galați, dar ele nu funcționeaza din cauza neglijentei muncitorilor care le-au instalat, informeaza G4Media. Primarul orașului, Ionut Pucheanu, a explicat ca de vina este neglijența muncitorilor, care au aruncat ambalajele…

- Galațenii care și-au cumparat mașini hibride sau electrice și s-au bucurat la inceputul anului, cand in cartierele orașului au inceput sa apara primele stații de incarcare, mai au de așteptat momentul la care iși vor putea incarca bateriile la aceste stații din cauza unui incident imprevizibil. „Dorel”,…

- Primaria Timișoara a anunțat ca in oraș vor fi funcționale 16 noi stații de incarcare rapida pentru vehicule electrice, realizate de municipalitate cu o finanțare nermabursabila de 90% de la Administrația Fondului pentru Mediu. „Printr-un proiect de hotarare care va fi prezentat plenului consiliului…