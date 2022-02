Primăria Timișoar vrea să rezolve problemele cu organigrama printr-o comasare. Va apărea un nou departament, vor dispărea 128 de posturi Primaria Timișoara va propune consiliului local doua proiecte de hotarare privind reorganizarea instituției. Astfel, unul dintre proiecte prevede ca toate serviciile și structurile care se ocupa de educație și sanatate sa fie comasate in Administrația pentru Educație și Sanatate a Municipiului Timișoara. Noua instituție publica va include activitațile desfașurate in prezent de Serviciul Public Asistența […] Articolul Primaria Timișoar vrea sa rezolve problemele cu organigrama printr-o comasare. Va aparea un nou departament, vor disparea 128 de posturi a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

