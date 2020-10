Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul ramane activ pe pielea umana timp de noua ore, de cinci ori mai lung decat virusul gripal. Acest lucru a fost anunțat pe 19 octombrie de portalul Medicalxpress cu referire la un studiu publicat de Clinical Infectious Diseases.„Supraviețuirea de noua ore a SARS-CoV-2 (tulpina…

- Primaria Sectorului 4 a dispus, in regim de urgența, masuri de dezinfecție a unor sali de curs de la opt unitați de invațamant, dupa ce in ultimele 24 de ore, cate o persoana din fiecare dintre școli a fost confirmata pozitiv la Sars-Cov-2. Unitațile școlare aflate in aceasta situație sunt urmatoarele:…

- Premierul Ludovic Orban susține ca rata de infectare in randul populației școlare este de 6,3%, iar elevii in cele doua saptamani scurse de la inceperea școlii nu s-a observat o creștere a numarului de cazuri de Covid-19.”Primele doua saptamani este greu sa ai o evaluare a raspandirii virusului…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca se vor lua masuri legale impotriva cadrelor didactice care nu vor sa predea online. Șeful Guvernului a subliniat faptul ca, cel mai probabil, vor fi masuri punctuale, pentru ca majoritatea dascalilor a ințeles necesitatea acestei masuri, potrivit realitatea.net …

- Specialiștii au creat aceleași condiții pe care le vor avea elevii la intoarcerea la școala, pentru a putea anticipa cum vor reacționa copiii și ce masuri pot fi luate pentru limitarea focarelor.

- Guvernul italian a prelungit pana la 7 septembrie masurile menite sa stopeze raspandirea noului coronavirus, potrivit unui decret emis de premierul Giuseppe Conte vineri noaptea, informeaza dpa. Astfel, oamenii vor trebui sa poarte in continuare masca in locurile publice, sa respecte distanta fizica,…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) In perspectiva posibilei coabitari cu virusul Sars-CoV-2, Hendrik Streeck, unul dintre virusologii de seama ai Germaniei, pledeaza pentru pragmatism, mai ales in randul factorilor politici de decizie, și estompeaza falsele așteptari. In loc de a ne gandi la…