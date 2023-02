Stiri pe aceeasi tema

- Edilul a declarat, marti dupa amiaza, ca membrii Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta au decis ca activitatea angajatilor Primariei Targu Jiu sa fie relocata in perioada urmatoare. Astfel, angajatii Primariei isi vor desfasura activitatea „in incaperile din incinta stadionului municipal, care…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a prezentat primul bilant al cutremurului de marti, 14 februarie care s-a produs in judetul Gorj si a avut magnitudinea de 5,7. Raed Arafat a precizat ca in 6 localitați din județele Gorj, Dolj și Mehedinți s-au inregistrat efecte ale seismului.…

- „Este o zona in care nu s-au produs cutremure decat foarte rar și cu magnitudini mici”, a declarat directorul general al Institutului Național pentru Fizica Pamantului marți dupa-amiaza, dupa ce Oltenia a fost zguduita de un cutremur de 5,7 pe Richter. Luni, tot in Oltenia, a fost un cutremur de 5,2…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, sustine marti, o declaratie de presa, la sediul Ministerului Afacerilor Interne pe tema cutremurului produs in regiunea Olteniei si activarea grupei operative pentru monitorizarea sistemului de interventie in situatie…

- Un incendiu violent a cuprins, duminica dupa amiaza, un magazin si o casa din orasul Voluntari. Sapte autospeciale ale ISU Bucuresti-Ilfov au fost mobilizate pentru stingerea valvataiei. Incendiul a cuprins o casa si un magazin de pe strada Erou Constantin Ghita, in orasul Voluntari. Conform ISU BIF…

- Incendiul a cuprins o casa si un magazin de pe strada Erou Constantin Ghita, in orasul Voluntari.La fata locului au fost trimise sapte autospeciale de stingere cu apa si spuma, un echipaj de descarcerare, o autospeciala de interventie si salvare la inaltime, doua ambulante SMURD si 2 autospeciale ale…

- Primaria Abrud scoate la concurs postul de șef serviciu in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența. Condiții Primaria orașului Abrud organizeaza un concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale, de execuție, vacante, de șef serviciu in cadrul Serviciului Voluntar…