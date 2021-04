Stiri pe aceeasi tema

- Doi pompieri din cadrul ISU Giurgiu au donat sange pentru una dintre victimele accidentului de marti seara din localitatea Comasca, o tanara aflata in stare grava la un spital din Capitala. Acestia au raspuns apelului facut de tatal fetei pe o retea de socializare. ''Aseara, pompierii giurgiuveni…

- Suntem cu totii probabil obositi de tot ceea ce se intampla, iar deconectarea prin lectura chiar poate sa fie o varianta buna. Nu necesita calatorii fizice, dar mental ne putem duce oriunde,...

- Renunta la mancare si la jumatate din salariu pentru a-si cumpara carti. Este vorba de un angajat al primariei Turcinesti, care se ocupa de salubrizarea comunei, iar dupa ce termina programul se relaxeaza citind. Gheorghe Sichitiu are aproape o mie d...

- Ieri, 16 martie 2021, la sediul Centrului de Transfuzie Sanguina din Alba Iulia, a avut loc o noua campanie de donare de sange, unde preoți din cadrul Protopopiatului Ortodox Campeni a decis sa-i ajute pe cei aflați in suferința. Cu respectarea stricta a masurilor de igiena, in incinta Centrului din…

- Parohul Bisericii Lușca a reluat initiativa de a oferi cadou elevilor din Nasaud volumele pe care si le doresc, dar nu au banii necesari sa le achizitioneze. Pr. Crin-Triandafil Theodorescu a lansat apelul pe contul de Facebook cu o introducere haioasa: „Fura o carte! Te ajuta popa!”. „Furați,…

- Un grup de elevi și profesori de la Centrul de Excelența in Securitatea Frontierei au donat sange. Actiunea a avut loc in cadrul cadrul campaniei de donare benevola de sange, lansata pentru anul 2021, la initiativa Ministerului Sanatații, sub monitorizarea Consiliului raional

- Romania, și implicit județul Ilfov, se afla in plina campanie de vaccinare impotriva SARS-CoV-2, dar și in plina pandemie, care a luat o noua intorsatura tragica dupa ce, la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, din Capitala, vineri dimineața, in urma unei explozii care s-a produs intr‑unul…

- Conf. univ. dr. habil. Florin Abraham, cadru didactic la Facultatea de Comunicare si Relatii Publice (SNSPA), a fost desemnat presedinte al Comitetului de Coordonare al Retelei Europene Memorie si Solidaritate, cel mai important organ decizional al Retelei. Reteaua Europeana Memorie si Solidaritate…