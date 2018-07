Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer in varsta de 60 de ani a adormit la volan pe DN 72, in interiorul localitații Picior de Post-ul PICIOR DE MUNTE: Un barbat a adormit la volan. Trei persoane au ajuns la spital apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Targoviștenii care nu au mai prins bilete la meciul Chindia – Voluntari pot urmari partida și pe un ecran uriaș Post-ul Primaria Targoviște va monta in Piața Tricolorului un ecran uriaș pentru vizionarea meciului Chindia – Voluntari apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita in parteneriat cu Consiliul Judetean Dambovita, au organizat in data de 20 Post-ul DAMBOVIȚA: Bursa locurilor de munca – Au fost ofertate 754 de locuri de munca, dar angajate doar 144 de persoane apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Primaria Orasului Eforie, cu sediul in Eforie Sud, strada Progresului nr. 1, organizeaza concurs de recrutare in perioada 11.06.2018 14.06.2018 pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual de conducere de administrator public.Conditii de ocupare a postului sunt:Conditii generale:…

- Percheziții domiciliare efectuate in aceasta dimineața in Targoviște la Florin Parjol, zis Ghenosu, și oameni din anturajul acestuia. Perchezițiile au Post-ul TARGOVISTE: Percheziții acasa la Ghenosu și la alte persoane din anturajul lui apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Trei primari, 4 contracte, 6 ani si doar sub 50% stadiu fizic de realizare. Dincolo de scuze si declaratii publice, Post-ul Pe urmele banilor! Cine din Primaria Targoviste tine spatele Telor Invest in chestiunea Centurii Ocolitoare a municipiului? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Duminica cu accidente pe drumurile naționale ale județului. Pe DN 72 in zona Nisipuri un tir a intrat in coliziune Post-ul Circulați cu atenție! Accidente pe DN 71 și DN 72. Cinci persoane ranite apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Intr-un anunt publicat ieri, Primaria a precizat ca incurajeaza persoanele cu dizabilitati sa contacteze institutia, posturile fiind atat pentru cei cu studii medii, cat si pentru cei cu studii superioare. „Asteptam CV-urile candidatilor la Registratura Primariei Municipiului Iasi, precum si la adresa…