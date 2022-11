Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca municipalitatea va depune in parteneriat cu Universitatea aplicația pentru , iar valoarea grantului este de aproximativ 500.000 de euro. El a subliniat ca proiectul presupune acționarea in trei direcții: sisteme de iluminat inteligente, sisteme de comunicații…

- Patru proiecte in valoare totala de 125 de milioane de lei depuse spre finanțare de Primaria Suceava prin PNRR au fost aprobate de Ministerul Dezvoltarii. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu care astazi a discutat la București cu ministrul dezvoltarii. Cseke Attila, despre semnarea contractelor…

- Cluj-Napoca are aproape de trei ori mai mulți kilometri de piste de biciclete decat Bucureștiul, deși are o suprafața mult mai mica. Capitala incearca „sa ajunga din urma” Clujul la infrastructura de ciclism.

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca astazi a semnat cu cei de la E.On noile contracte de furnizare a energiei electrice care vor fi valabile pana la data de 31 august 2023. Tarifele sunt mai mari de 10 ori fața de cele de anul trecut și de 3-5 ori fața de cele de […] The post Prețuri…

- Primaria municipiului Suceava s-a inscris la Bursa de Marfuri, a anunțat primarul Ion Lungu. El nu exclude posibilitatea de a cumpara energie electrica la licitație prin Bursa de Marfuri. ”Ne-am inscris al Bursa de Marfuri și probabil anul viitor vom incerca sa mergem la licitație. Vom vedea cum evolueaza…

- Primaria municipiului Suceava ajuta financiar cu suma totala de 20.400 de lei , la inițiativa primarului Ion Lungu, doua familii pentru acoperirea cheltuielilor de inmormantare. O familie și-a pierdut fiul omorat de o mașina in apropierea unei treceri de pietoni de pe Calea Unirii. ” ”Prin prezentul…

- Consiliul Local Suceava va aproba in viitoare ședința la inițiativa primarului Ion Lungu asocierea intre Municipiul Suceava și Centrul Cultural „Bucovina” in vederea finanțarii si realizarii in comun a proiectului „Festivalul național de poezie „Nicolae Labiș”, editia a 54-a care va avea loc in perioada…

- Primaria municipiului Suceava aloca 32.000 de lei pentru premierea unui numar de 16 sportivi elevi componenți ai Clubului Sportiv Universitar Suceava campiona naționala la handbal juniori II. Proiectul de hotarare inițiat de primarul Ion Lungu va fi aprobat in ședința Consiliului Local de saptamana…