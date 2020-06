Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Suceava va distribui 183.400 de maști de protecție persoanelor defavorizate din municipiu, a anunțat astazi primarul Ion Lungu. El a spus ca in Suceava vor primi aceste maști 3.668 de persoane, dintre care 2.430 sunt pensionari cu pensii pana la 704 lei. Un numar de 716 sunt persoane cu handicap,…

- Ieri, polițiștii de la Economic au amendat cu 10.000 de lei doua firme de pe raza Sucevei, intrucit comercializau fara respectarea legii și fara avize maști de protecție. De la aceeași operatori economici, ei au confiscat 298 de maști medicale. Purtatorul de cuvint al Inspectoratului de Poliție Suceava,…

- Banii destinați de Primaria Suceava, realizarii investiției in Roata Panoramica vor fi direcționați catre Spitalul Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” pentru achiziționarea de echipamente de protecție și aparate de ventilație pentru Terapie Intensiva. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu care…

- Pentru prima data in cei 16 ani de mandat, primarul Sucevei, Ion Lungu, nu a mai susținut conferința de presa saptamanala fața in fața cu ziariștii, ci a transmis live, de la sediul Primariei, noutațile administrative și masurile adoptate pentru prevenirea raspandirii pandemiei de ...

- In contextul instituirii Starii de Urgența in intreaga țara, din cauza pandemiei de coronavirus, primarul Sucevei, Ion Lungu, a facut apel la populație sa nu intre in panica, sa pastreze calmul și comportamentul rațional, sa stea in casa și sa evite zonele aglomerate, atunci cand sunt nevoiți sa ...

- Toate cele 25 de autobuze electrice licitate de Primaria Suceava pentru dotarea societații de transport in comun, TPL, cu o noua flota auto, vor circula din toamna pe strazile municipiului.Anunțul a fost facut de primarul Sucevei, Ion Lungu, prezent la București pentru a discuta despre plata ...

