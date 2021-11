Primăria Slobozia a încasat 98% din veniturile proprii previzionate Administrația locala din Slobozia a reușit performanța de a colecta pana la acest moment 98% din veniturile proprii previzionate la inceputul anului in curs. Oficialii administrației susțin ca o parte din acești bani vor sta la baza investițiilor viitoare. «Infrastructura rutiera, canalizare, spații verzi, locuri de joaca pentru copii, reconfigurare urbana... Asta vom face cu banii pe care i-am economisit in acest an!» declara Dragoș Soare, primarul Sloboziei. Oraș disciplinat, administrație norocoasa Administrația Soare a avut un an norocos. La sfarșitul lunii octombrie 2021, conform... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

