- Primaria Sectorului 4 din București anunța ca luni incep lucrarile la noua stație de metrou din zona Berceni. Traficul rutier va fi blocat pe o porțiune de 500 de metri, iar autoritațile locale ii indeamna pe șoferi sa fie calmi. Lucrarile la noua stație de metrou de pe Șoseaua Berceni incep…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat, vineri, dupa ședința de Guvern, ca deschiderea școlilor la inceputul semestrului II va avea loc daca nu cresc infectarile. De asemenea ministrul a anunța masuri de precauție, precum și masuri dure dupa inceperea scolii. Ministrul spune ca regulile vor…

- Lotul Rasnov - Cristian a fost dat in circulatie joi seara, incepand cu ora 19:00, cu aproximativ 9 luni inainte de termen, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), potrivit AGERPRES. Potrivit unui comunicat al CNAIR, lotul, format din 6,3 kilometri…

- Administratia Fondului pentru Mediu anunta amanarea deschiderii Programului Rabla pentru Electrocasnice. ”Din cauza contextului general de instabilitate a securitații cibernetice, a unor suspiciuni privind siguranța informatica a aplicației și a incercarilor anterioare de fraudare a procesului de inscriere…

- Primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, lider al Forumului Democrat al Germanilor din Romania (FDGR), filiala locala, ii asigura pe cetateni ca pot vota in siguranta si ii indeamna sa puna stampila pe listele cu candidatii Partidului National Liberal (PNL), printre care se numara si vicepremierul…

- ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALA „Impreuna dezvoltam Sectorul 5” anunța un program complex de imbunatațire a condițiilor de locuit in Sectorul 5. Programul este finanțat de Primaria Sectorului 5 și presupune acțiuni de vidanjare, decolmatare, evacuare deșeuri, inlocuiri de instalații de…

- Circulația feroviara este intrerupta, marți dimineața, pe Magistrala 900 Craiova-Drobeta Turnu Severin, din cauza unei șine fisurate, anunța Centru INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane. ”Din cauza unei sine fisurate, circulatia feroviara este intrerupta pe Magistrala 900…

- Avand in vedere numarul de cazuri inregistrate, pentru prevenirea si limitarea infectarii cu virusul Sars-Cov-2, politistii de la Rutiera, impreuna inspectori din cadrul ISCTR intensifica activitatile de verificare in mijloacele de transport in comun. Incepand de astazi, 3 noiembrie a.c., politistii…