- CENTRU de colectare cu aport voluntar a DEȘEURILOR la Darabani. Ministerul Mediului a alocat 4,5 milioane de lei Administrația publica locala de la Darabani a reușit semnarea unui contract cu Ministerul Mediului care va duce la inființarea unui centru de colectare cu aport voluntar a deșeurilor in cel…

- ”In Piata Mica se va amenaja o platforma subterana de colectare a deseurilor menajere, o solutie mai potrivita pentru un spatiu din centrul istoric, frecventat de sibieni si turisti. Primaria Sibiu a semnat contractul prin care se cumpara un astfel de sistem ce va fi amplasat in teren in aproximativ…

- Primarul Mircia Gutau a semnat luni, 3 octombrie, Contractul de lucrari pentru proiectul cu finantare europeana ”Dezvoltare locala in comunitati marginalizate. Componenta 1 – Colonie Nuci”. Lucrarile – ce vor afecta o zona de aproape 60.000 mp si in care traiesc aproximativ 1.400 de locuitori – constau…

- Imediat dupa deschiderea apelului din Programul Național de Redresare și Reziliența, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investiția – I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția…

- Primaria municipiului Suceava a depus astazi proiectul “Inființarea a doua centre de colectare prin aport voluntar in municipiul Suceava”, pe Componenta 3 – Managementul deșeurilor, in cadrul PNRR, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. ”Acesta vine in completarea proiectului “Construirea de insule…

- Prim[ria Moreni a depus, in prima zi de la deschiderea apelului in Programul Național de Redresare și Reziliența, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investiția – I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea Post-ul Primaria Moreni, proiect pentru construirea unui centru de colectare a deșeurilor…

- In ședința extraordinara de astazi, 22 septembrie 2022, a Consiliului Local al Municipiului Deva a fost aprobata depunerea proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate supraterane in Municipiul Deva” in cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.l.B, Componenta C3 – Managementul…