Stiri pe aceeasi tema

- Caminul privat Sf. Cuvioasa Parascheva din București in care au fost transferați batranii din centrul desființat din sectorul 4 este de un deceniu in afara regulilor. Proprietara spune ca totul a fost legal, Ministerul Muncii o contrazice. In sala de așteptare a Caminului Sf. Cuvioasa Parascheva, un…

- Firma de arhitectura Dico și Țiganaș a livrat vineri, 3 iulie, conform contractului, proiectul tehnic aferent Salii Polivalente pe care municipalitatea dorește sa o construiasca in zona Bartolomeu – capat de linie RATBV. „Vineri am primit, conform contractului, proiectul tehnic pentru Sala Polivalenta…

- Omul de afaceri constantean Sorin Strutinsky, condamnat luni de Curtea de Apel Constanta la 10 ani si opt luni de inchisoare pentru infractiuni de coruptie, a fost dat in urmarire nationala, politistii facand demersuri pentru emiterea pe numele acestuia a unui mandat european de arestare. "Politistii…

- In plina pandemie, Direcția de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 (DITL Sector 5) a atribuit, fara licitație publica, doua contracte pentru servicii de producție și difuzare materiale de televiziune, respectiv servicii de organizare și mediatizare campanie de informare, in valoare totala de 1.210.000…

- PMB a organizat miercuri o dezbatere publica pentru Planul Urbanistic Coordonator al Sectorului 2. Acest document stabilește ce se poate construi pe fiecare teren din zona administrata de Primaria Sectorului 2. Documentația prezentata de reprezentanții primariei de sector a fost criticata dur atat de…

- Executivul a adoptat la propunerea Ministerului Economiei Energiei i Mediului de Afaceri modificarea i completarea reglementrilor privind eliberarea Certificatelor de Situaie de Urgen prin includerea lunii aprilie ca baz de raportare pentru diminuarea veniturilor sau încasrilor operatorilor eco...

- ML Greencherry SRL a anuntat ca va infiinta, in comuna Pantelimon din judetul Constanta, doua plantatii ecologice mixte: una de piersic si cires si una de cais si cires.Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu…

- Firma care va caștiga licitația are obligația sa faca din cladirea respectiva, in 18 luni, o piața funcționala, se arata in caietul de sarcini. Apoi, societatea va inchiria spațiile comerciale de acolo și se va ocupa de intreținerea pieței, avand obligația sa achite Primariei Sectorului 1 minim 17.000…