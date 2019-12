Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 19 decembrie 2019, pentru al patrulea an consecutiv, Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș au premiat excelența in afaceri, in cadrul unui eveniment de gala dedicat firmelor locale care, prin prestația lor, au creat un veritabil brand al orașului. Municipiul Sebeș este una dintre localitațile…

- Povestea de iarna continua la Sebeș… Vineri, 20 decembrie 2019, incepand cu ora 18:00, in Parcul Tineretului va sosi Moș Craciun, care va aduce un concert mult așteptat cu Nicole Cherry și Denisa Moga. In deschiderea evenimentului, pe scena vor canta: Corul „Do Re Mi”, coordonat de Alexandra și Adrian…

- Alin Tișe, președintele Consiliul Județean Cluj, a premiat vineri, 6 decembrie 2019, in sala de conferințe a Cluj Arena, 733 de sportivi și antrenori clujeni care au obținut performanțe și rezultate de excepție in competițiile anului 2019. „Sportul este despre performanța, competiție și fair-play. Astazi…

- Sambata, 30 noiembrie 2019, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va gazdui evenimentul „Icoana Sufletului de Copil”, ajuns la cea de-a XIV-a ediție. Inclus in programul manifestarilor dedicate Zilei Naționale a Romaniei, evenimentul va debuta la ora 10:00, in Parcul Tineretului, cu o parada a portului…

- Intre 26 și 28 noiembrie 2019, Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” Sebeș va gazdui atelierele de lectura și creație „Mi-s mandru roman”, eveniment dedicat descoperirii semnificației și simbolurilor Zilei Naționale a Romaniei de catre cei mai mici cititori ai bibliotecii. In vederea derularii atelierelor…

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta organizeaza, in data de 31 octombrie 2019, cea de a XXVI a editie a festivitatii Topul judetean al societatilor din judetul Constanta 2018, cel mai important eveniment anual al comunitatii de afaceri din judetul Constanta. Acest eveniment…