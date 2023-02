Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele fara adapost se afla intr-o situația de risc in aceasta perioada, din cauza gerului. Primaria face apel la clujeni sa anunțe daca vad persoane fara adapost care au nevoie de ajutor.

- Clujenii, catalogați drept ”isterici” de primarul Emil Boc, pentru ca tot reclama calitatea slaba a lucrarilor achitate din bani publici, continua sa critice ce a facut Primaria pe esplanada Teatrului Național. ”Cand am vazut ca se reface parcul se langa Teatrul Național m-am bucurat, insa dalele și…

- Vineri, 16 decembrie 2022, de la ora 17, va avea loc dezbaterea publica avand ca tema Stabilirea nivelului taxelor administrate de catre Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca pentru anul 2023. Aceasta se va desfașura la sediul Primariei municipiului…

- Primaria municipiului Ploiești a anunțat ca a obținut finanțare pentru realizarea proiectului ”Imbunatațirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de saracie și excluziune sociala – reabilitarea locuințelor sociale din cartierul Nord, bloc 27A, Aleea Catinei nr. 3 – reabilitare/modernizare/recompartimentare”.…

- Peste 8 kilometri de drumuri din comuna Meteș vor fi modernizați: Primaria a solicitat avizul de mediu Peste 8 kilometri de drumuri din comuna Meteș vor fi modernizați: Primaria a solicitat avizul de mediu Primaria comunei Meteș solicita aviz de mediu pentru modernizarea a peste 8 kilometri de drumuri.…

- Este perioada anului in care luminile colorate și personajele de poveste iși fac loc in viețile noastre, pentru a intreține atmosfera specifica sarbatorilor de iarna. Joi, 1 decembrie 2022, in Parcul Municipal Berc, Primaria și Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii a pregatit o serie de surprize…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a discutat astazi cu directorii unitaților de invațamant din municipiu despre realizarea de economii la cheltuielile cu energia electrica și gazul metan „Am cerut școlilor sa renunțe unde este cazul la contractele pe care le au pentru inchirierea unor spații, in cazul in…

- Defecțiune la rețeaua primara Colterm, consumatori afectați. Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a municipiului Timișoara, Colterm intrerupe furnizarea apei calde de consum și a incalzirii, in data de...