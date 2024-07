Primarul și Consiliul Local Frata premiaza in acest an elevii care au obținut media 9 și peste 9 la examenul de Bacalaureat. Premierea va avea loc in cadrul festivalului „Jocul Satului” din 28 iulie. „Primaria si Consiliul Local Frata invita elevii care au obtinut anul acesta, media 9 si peste 9 la Examenul de Bacalaureat si au domiciliul in comuna Frata, la sediul Primariei Frata cu urmatoarele documente: Carte de identitate si Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant, pentru a fi premiati in cadrul Festivalului ,,Jocul Satului” editia a XIX-a, 28 IULIE 2024” a transmis Cristian Cherecheș,…