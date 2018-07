Stiri pe aceeasi tema

- Fundația Roy Chowdhury-Mikes organizeaza un concert caritabil pentru sinistrații din județul Covasna. Incasarile evenimentului vor fi donate acelor familii care au suferit pagube insemnate produse de inundațiile in urma precipitațiilor abundente de la sfarșitul saptamanii. Concertul de binefacere va…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a actualizat, duminica, avertizarea Cod portocaliu de inundatii si depasiri ale Cotelor de aparare, emisa vineri, pe care a extins-o pana marti la miezul noptii pe rauri din 24 judete. Conform hidrologilor, in intervalul 8 iulie, ora…

- Galele Naționale de Folk „Spirit Romanesc”, Gheorgheni 21 – 24 iunie 2018, o scanteie care a facut din spiritul romanesc o valvataie dusa pana in inaltul cerului. Acolo unde și sufletele celor prezenți, artiști și spectatori, adulți și copii laolalta, s-au inalțat pentru a se uni cu Duhul lui Iancu,…

- Zece membri ai unor asociatii au reconstruit de vineri pana duminica, in Muzeul ASTRA, atmosfera satului romanesc si a frontului din timpul Primului Razboi Mondial, cu elemente de recuzita specifice perioadei respective, in cadrul Programului Centenar. „Taranul-soldat a fost cel care a sacrificat totul,…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna este implicata, alaturi de entitați din Ungaria, Irlanda, Italia și Spania, in cadrul proiectului „ACCES TO VET” – ce urmarește realizarea cooperarii și realizarii unui schimb de bune practici in domeniul formarii și evaluarii competențelor…

- Toate legile ce vizeaza domeniul economic vor fi incluse intr-un pachet legislativ unitar, Codul Economic al Romaniei, dupa ce Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, un Memorandum in acest sens. Potrivit unui comunicat al Ministerului Finantelor Publice, remis AGERPRES, intr-o prima etapa, Codul Economic…

- La 28 mai se implinesc cinci ani de la despartirea de distinsul prieten si coleg Constantin Catrina (n.6 nov.1933, Tiu, com. Cernatesti, jud.Dolj – d. 28 mai 2013, Brasov), cel care avea sa imbratiseze, de-a lungul vietii sale, nobilele profesii: dascal, etnolog, muzicolog-bizantinolog, compozitor.…

- Poliția Locala din Sfantu Gheorghe a inițiat o procedura mai severa, in cadrul careia prima oara va avertiza, iar apoi va amenda conducatorii auto care iși parcheaza autoturismele pe trotuare, impiedicand astfel circulația pietonilor. Scopul acestor masuri este acela ca pietonii, in special cei cu…