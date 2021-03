Primaria Sfantu Gheorghe va subventiona din bugetul local un program multianual de invatare a limbilor romana si maghiara, urmand ca in acest an sa aloce suma de un milion de lei, a declarat marti primarul Antal Arpad. Acesta a mentionat ca programul, care se va derula in parteneriat cu Extensia Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, se […] Articolul Primaria Sfantu Gheorghe va subventiona din bugetul local un program multianual de invatare a limbilor romana si maghiara apare prima data in Mesagerul de Covasna .