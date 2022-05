Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Ciobotariu (51 de ani), antrenorul de la FC Voluntari, s-a declarat „trist” dupa remiza cu FCSB, scor 2-2. Ilfovenii au pierdut doi jucatori, pe Gabriel Tamaș și Ulrich Meleke, ambii accidentați, in condițiile in care peste 5 zile urmeaza finala Cupei Romaniei, cu Sepsi OSK. „Trebuie sa ma gandesc…

- FC Voluntari - FCSB | Ilie Dumitrescu spune ca, in locul lui Liviu Ciobotariu, ar fi ales sa menajeze cațiva titulari ai ilfovenilor pentru finala Cupei Romaniei. Deși pentru FC Voluntari urmeaza finala Cupei Romaniei (joi, 20:30, vs. Sepsi), Liviu Ciobotariu a ales sa trimita astazi in teren garnitura…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe s-a calificat in finala Cupei Romaniei, dupa ce a invins-o, cu scorul de 1-0 (0-0), pe Universitatea Craiova, detinatoarea trofeului, intr-o partida disputata chiar pe stadionul „Ion Oblemenco”, contand pentru mansa secunda a semifinalelor. Intalnirea a fost una tensionata,…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe s-a calificat in finala Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o pe Universitatea Craiova, detinatoarea trofeului, cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, in deplasare, in mansa secunda a semifinalelor. Sepsi OSK, victorioasa si pe teren propriu, cu 2-1, s-a impus prin golul…

- Alte doua localitati din judetul Covasna, Ghidfalau si Ilieni, au aprobat aderarea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Zona metropolitana Sepsi” , initiata de autoritatile locale din Sfantu Gheorghe cu scopul de a facilita dezvoltarea economica si sociala, a declarat marti, primarul municipiului…

- FC Voluntari a castigat mansa tur din semifinalele Cupei Romaniei, scor 2-0 contra celor de la FC Arges, si e la un pas de ultimul act. Vadim Rata a dat gol si pasa decisiva. Mansa tur din semifinalele Cupei Romaniei se joaca in perioada 19-20 aprilie, iar returul este programat pe 11 mai. In cealalta…

- ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe si CS Municipal Satu Mare vor juca finala Cupei Romaniei la baschet feminin, dupa ce au castigat meciurile disputate sambata in semifinale, in Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe. ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, detinatoarea trofeului, a surclasat-o pe CS Municipal Alexandria…

- Universitatea Craiova, detinatoarea trofeului, o va intalni pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe in semifinalele Cupei Romaniei la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate joi, la Casa Fotbalului. Sepsi OSK, finalista in 2020, va fi gazda in prima mansa, programata in intervalul 19-21 aprilie, in timp ce…