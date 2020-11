Primăria Sfântu Gheorghe ia în calcul reactivarea serviciului de livrare gratuită la domiciliu a medicamentelor şi alimentelor Conducerea Primariei Sfantu Gheorghe ia in calcul reactivarea serviciului de livrare gratuita la domiciliu a medicamentelor si alimentelor pentru persoanele varstnice si bolnave care nu pot sau nu vor sa iasa din casa din cauza riscului de a contacta noul coronavirus, serviciu care a functionat si in perioada starii de urgenta din primavara acestui an. […] Articolul Primaria Sfantu Gheorghe ia in calcul reactivarea serviciului de livrare gratuita la domiciliu a medicamentelor si alimentelor apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol: mesageruldecovasna.ro

